Parions sport avec…

Loan Grumser

25 ans, milieu de terrain de Châtel-Saint-Denis, étudiant

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

Châtel-Saint-Denis vs Urania Genève

«Comme à chaque match, on veut aller chercher la victoire. Mais on sait que toutes les rencontres sont compliquées et on ne se met pas de pression avec notre deuxième place.»

Vous préférez… évoluer dans l’axe de la défense ou du terrain?

«En défense. J’aime beaucoup ce poste de 6, mais ce n’est pas ma position naturelle et je n’y ai pas encore mes repères. J’y avais joué avec Bulle il y a 5 ans, mais c’est déjà loin.»

… un tacle glissé ou un duel rugueux?

«Un tacle glissé. J’adore ça. Encore plus quand j’arrive à bloquer le ballon, me relever et repartir…