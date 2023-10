Pas de BerGiBike en 2024

VTT. Comme l’avaient laissé craindre les propos de la présidente sortante Ariane Perritaz au terme de la 11e édition (La Gruyère du 4 juillet), la BerGiBike ne reviendra pas l’année prochaine. «Au vu du manque de ressources humaines au sein du comité, il a été décidé que l’édition 2024 n’aurait pas lieu et que la course serait mise en stand-by pour une année», précise l’organisation. Reste à savoir si cette pause n’est que temporaire ou si elle signifie la fin de la célèbre course entre Fribourg et Bulle.