Pixels et caetera

L’INCONNUE. La pluie tant attendue avait nettoyé en quelques heures les trottoirs et, la nuit venue, il ne restait que des vestiges de papiers mouillés dans le caniveau. Un visage, celui d’une femme, sur un sac publicitaire. Belle, mais tordue. Belle, mais déchirée. Belle, mais abandonnée. C’était comme si la pluie avait lavé son make-up et révélé la vérité de son âme. N’est-ce pas ce que nous attendons de la peinture? Ce n’était pourtant que la pluie, un sac publicitaire, une mannequin servile. Et non la manifestation en papier déchiré de l’avilissant emploi du corps de la femme à des fins mercantiles. Mais son regard… CLAUDE ZURCHER