Pour cet automne-hiver, le vaccin contre le Covid-19 est recommandé aux personnes vulnérables

Sur recommandation de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) invite les personnes vulnérables à se faire vacciner contre le Covid-19 pour cet automne et cet hiver. Soit les plus de 65 ans, ainsi que les personnes âgées de 16 ans et plus qui présentent un risque élevé de développer une forme grave de la maladie.

La DSAS préconise de recevoir sa piqûre de l’un des nouveaux vaccins adaptés aux derniers variants d’ici le mois de décembre. Cette dose peut être administrée au plus tôt six mois après la dernière dose ou la dernière infection connue. A noter qu’il n’existe pas de contre-indication à se faire vacciner en même temps contre la grippe.

Dans le canton de Fribourg, la campagne de vaccination commencera le 20 d’octobre. Les…