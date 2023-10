Quand l’Amérique se shoote à une drogue légale

Mes chats, ma télé et moi

La série Painkiller (antidouleur), sur Netflix, décortique le scandale de l’abus d’opiacés aux Etats-Unis. Un thriller haletant, qui peut manquer de finesse, certes, mais dont le message est limpide.

MONEY MONEY. C’est l’un des plus gros scandales sanitaires venus des Etats-Unis. Il résume parfaitement le peu de considération pour la vie humaine que peut avoir un groupe financier quand il s’agit de devenir riche à milliards. Même si on n’avait pas besoin de cette minisérie Painkiller (antidouleur) pour savoir que la vie est injuste et parfois dégueulasse – ou disons que l’être humain est dégueulasse –, le visionnage des six épisodes laisse K.-O. Cette histoire est absolument déprimante, preuve que cette production Netflix est diablement efficace.

Painkiller…