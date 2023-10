Romont: route fermée le mercredi 26 octobre

Des travaux ont commencé ce lundi 23 octobre à la route de la Vignetta à Romont. Il s’agit de la finalisation de la pose d’un nouveau revêtement. La circulation automobile sera toujours possible lundi et mardi, mais la route sera totalement fermée le mercredi 26 octobre (dès 6h30 et jusqu’à 22h), lors de la pose du revêtement bitumeux.

La commune prie les riverains de se conformer à la signalisation qui a été mise en place. Patrick Biolley