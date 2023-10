Six syndics défendent le projet de loi

Le désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et les communes divise. Les partisans relèvent les avantages.

MAGALIE GOUMAZ

FINANCEMENT. Entre l’Etat et les communes, qui fait quoi et qui paie quoi? Le projet de désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et les communes (DET-TEC), en votation le 12 novembre, vise justement à clarifier les compétences et le financement des prestations. Ce vendredi, un comité de campagne a défendu cet objet.

Le comité en question regroupe six syndics et députés, de tous les bords politiques. Son secrétariat est assuré par l’Association des communes fribourgeoises. Ce n’est pas sans importance car la gauche, qui s’oppose au DETTEC, craint pour les finances communales. «Le DETTEC, c’est une philosophie, explique le PLR Savio Michellod, syndic de Granges. Il…