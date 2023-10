Soixante ans de coiffure

Le coiffeur Charly Wälti a 82 ans. Porté par sa jovialité et accompagné de sa fille Nathalie, le Vuadensois ne cesse d’animer un salon qu’il a ouvert en 1963. L’occasion pour lui de retracer quelques grandes coupes et de livrer son regard sur les pratiques de ce jour.

THOMAS CHRISTEN

Nous devrions tous avoir un Charly dans notre vie.» Tout sourire et visiblement enchantée, une habituée quitte le salon de coiffure. A Vuadens, Charly Wälti porte un soin particulier aux relations qu’il entretient avec sa clientèle. Le coiffeur, originaire d’Emmental, en a même fait sa priorité, à l’âge de 82 ans. «Je ne pratique plus le vélo et le ski, alors je continue mon métier, assure-t-il. J’aime bien sûr couper les cheveux, mais aussi l’ambiance du travail et discuter avec les gens, spécialement avec…