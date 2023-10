Toutes les ruses du renard

BANDE DESSINÉE

Jean-Claude Servais

LA FAUNE SYMBOLIQUE, T. I, RUSÉ RENARD

Dupuis

Le prolifique Jean-Claude Servais revient avec un nouveau projet BD. Celui qui s’est spécialisé dans les contes et légendes des campagnes entre France et Wallonie s’attelle à un défi: traiter des animaux des forêts dans leur rapport à l’imaginaire humain. Ce premier tome est consacré au renard. Rusé, agile, il est souvent considéré comme un personnage négatif, peut-être à cause d’un ancien lien avec la rage. L’artiste en donne un portrait à la fois naturaliste et imaginaire, à travers plusieurs histoires du monde entier qui en ont fait l’un des acteurs principaux, ou d’œuvres célèbres le mettant en scène.

Servais sort de ses sentiers habituels pour rejoindre l’Afrique, l’Asie ou les tribus amérindiennes et…