Tribune libre

J. Gapany pour la classe moyenne

A propos du second tour de l’élection au Conseil des Etats.

Elle est engagée pour la classe moyenne, pour les familles, contre de nouvelles taxes et pour des impôts bas. Je soutiens donc Johanna Gapany pour le second tour du Conseil des Etats. Depuis son arrivée à Berne, elle défend en effet ardemment la classe moyenne et en particulier les familles. La situation économique actuelle avec des coûts de la vie toujours plus élevés pour les ménages suisses doit être une préoccupation majeure au sein de la politique fédérale. Il est important que Johanna Gapany puisse continuer son engagement contre des taxes supplémentaires et en faveur d’impôts bas. Ces mesures visent à redonner du pouvoir d’achat aux ménages, en particulier à ceux qui paient des impôts et…