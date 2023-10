Un premier tour satisfaisant

Ce week-end marquait la fin du premier tour de 2e ligue, avec un tir quasi groupé des clubs régionaux dans le milieu de classement. L’heure est au bilan avec des représentants des six équipes glânoises et gruériennes. Dimanche, Châtonnaye/Middes et Haute-Gruyère s’étaient quittés dos à dos.

SAMUEL BOVIGNY

FOOTBALL. Le nul entre Châtonnaye/Middes et Haute-Gruyère (lire ci-contre) a bouclé le premier tour de 2e ligue, dimanche matin. Après une pause hivernale bienvenue pour certains, la compétition reprendra fin mars. Derrière l’intouchable Guin et son dernier contradicteur Cugy/Montet/Aumont/ Murist, cinq des six formations glânoises et gruériennes se partagent les places quatre à huit. En revanche, La Combert, onzième, reste proche de la zone rouge. Résumé de ces treize premiers matches…