Entre coutumes insolites et paysages enchanteurs, l’Ecosse est un pays onirique et singulier. Au cours de son voyage, de Glasgow jusqu’au cœur du Parc national du Loch Lomond et des Trossachs, en passant par le village de pêcheurs de Tayvallich, Ismaël Khelifa constate que les Ecossais sont fiers de leurs traditions. Samedi, à 21 h, sur FRANCE 5