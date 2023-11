Au Romont Basket, un duo inédit à la tête d’une équipe soudée

En 3e ligue fribourgeoise, Romont Basket / accueille Bulle ce jeudi soir, à Bicubic.

Ailier de l’équipe, Nicolas Perrin est coprésident du club glânois, rôle partagé avec sa femme Jessica.

Zoom sur un modèle unique et complémentaire à un comité d’une structure en bonne santé.

VALENTIN THIÉRY

BASKETBALL. Le mode de fonctionnement est si rare qu’il est à signaler. Au Romont Basket, deux personnes se partagent la présidence. Jusque-là, rien de fou. Seulement, Jessica et Nicolas Perrin vivent sous le même toit. A 35 ans, dont plus de la moitié de vie commune, les voilà à la tête du club glânois depuis cette saison. «C’est juste une question d’entraide», débute Jessica Perrin. «Elle est indépendante, j’ai fondé ma société. On a deux enfants. Pour ces projets, on a dû s’écouter, se soutenir.…