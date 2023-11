A Bluefactory, des futurs architectes érigent un pavillon en réutilisant des matériaux

Plus de 60 étudiants en architecture ont pris part à un séminaire consacré au réemploi de matériaux de construction sur le site de Bluefactory, à Fribourg. Au terme de celui-ci, ils ont assuré la conception et la construction d’un pavillon issu d’un stock de matériaux déjà utilisés. A savoir des palettes à fromages pour réaliser le plancher et des éléments de façades de l’ancienne halle jaune de Bluefactory pour la toiture.

Plusieurs conférences ont également été proposées aux étudiants, provenant de la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR), de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève et de la Haute école spécialisée bernoise. Il s’agissait de la deuxième édition de ce workshop qui vise à proposer «une réflexion sur le devenir de…