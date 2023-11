A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Le big business des implants capillaires

Le cheveu des hommes est devenu enjeu esthétique et économique. Les cliniques spécialisées dans les implants capillaires se multiplient dans les villes suisses et les clients, parfois jeunes, déboursent des milliers de francs pour des greffes de cheveux. Un geste qui s’accompagne souvent d’un suivi médicamenteux à long terme. Pour beaucoup de Romands, l’opération a lieu en Turquie, devenue La Mecque des implants capillaires et qui offre aussi des tarifs plus avantageux. Reportage en Suisse et à Istanbul. ■