Boxe anglaise: le Bullois Özgür Korhan a été sacré vicechampion national

Le Ring Boxing Bulle organisait samedi les finales du championnat de Suisse de boxe.

Trois combats concernaient des Bullois.

Ils ont ravi les 900 spectateurs d’Espace Gruyère.

En – 71 kg, le Gruérien Özgür Korhan s’est incliné au terme d’un combat haletant.

PATRICK MARGUERON

BOXE ANGLAISE. Le visage marqué par l’émotion, oscillant entre fierté et déception, Özgür Korhan a sans doute pris part au combat le plus important de sa jeune carrière. Samedi à Espace Gruyère, le Bullois disputait la finale du championnat de suisse de boxe anglaise des –71 kg face au Lucernois Michal Drozdz. Défait au terme d’un duel serré, l’athlète du Ring Boxing Bulle se contentera du titre de vicechampion national. Sous les yeux de sa famille, proches et amis, le boxeur de 24 ans a clôturé, en trois fois deux…