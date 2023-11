A Bulle, une semaine consacrée à la place des femmes dans la société

Le Service enfance-jeunesse de la ville de Bulle (SEJB) a concocté un programme varié autour de la thématique «Parlons d’Elles». Le 22 novembre, les enfants de 6 à 12 ans pourront prendre part à des jeux et des ateliers pour évoquer les idées reçues sur les filles et les garçons. Pour les adolescents, le SEJB a prévu une exposition présentant les portraits d’une cinquantaine de femmes «de tous âges et tous horizons».

Au cinéma Prado, le film Cascadeuse sera projeté le 22 novembre en présence de la réalisatrice Elena Avdija (dès 16 ans). Le 23 novembre, Marion Pythoud proposera, elle, un tournoi de taekwondo pour les 10-18 ans. Le dernier jour de cette semaine, les jeunes de 12 ans et plus pourront assister à un atelier où seront abordées les inégalités liées au genre. Elodie Fessler