Ces corps qui ont tant de choses à dire

Pour sa troisième exposition du cycle Corpus, le Musée d’art et d’histoire de Fribourg se penche sur la communication non verbale. En tissant des liens entre les époques et les genres.

ÉRIC BULLIARD

EXPOSITION. Mimiques et mouvements, gestes et postures… Après Le corps et le sacré puis Le corps isolé, le Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF) poursuit son cycle Corpus avec une exposition consacrée au Corps communicant. Elle occupe la grande salle du rez, jusqu’au 25 février.

«Ce cycle autour du corps permet de mettre en valeur nos collections, que ce soit le patrimoine ancien ou l’art contemporain», indique Ivan Mariano, directeur du MAHF. Il ajoute que ce thème a l’avantage de «toucher tout le monde, d’ouvrir des portes aux niveaux esthétique, historique, sociétal et de poser des…