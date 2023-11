Course à pied: comme un air de revanche à la Corrida bulloise

Le comité d’organisation de la Corrida bulloise a présenté ce mercredi le casting élite de sa 46e édition qui se déroulera le 18 novembre prochain. Et tout pointe vers un duel entre le vainqueur de l’édition 2022 et son dauphin dans le chef-lieu gruérien. Dominic Lobalu, qui avait battu le record il y a douze mois, retrouvera le Kenyan Boniface Kibiwott. Annoncé comme l’arbitre de ce duel, Elias Kipchumb Maiyo pourrait être la surprise. Et pourquoi pas Tadesse Abraham, vainqueur à Bulle en 2008, 2011 et 2015? A 41 ans, le Genevois a beau avoir battu récemment le record de Suisse du marathon, il risque d’être un peu court face à ses véloces adversaires.

Chez les dames, Ayenew Kasanesh Baze est candidate à sa propre succession. Face à l’Ethiopienne, sa compatriote Helen Bekele Tola,…