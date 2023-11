Des milliers d'élèves du canton ont été sensibilisés à la thématique des déchets

Active dans toute la Suisse romande, la coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets organise des ateliers à l’école obligatoire. Cette année 60’000 enfants, dont 8’000 du canton de Fribourg, ont pu être sensibilisés au tri et au gaspillage, annonce le COSEDEC dans un communiqué. Objectif: les faire «réfléchir aux impacts de leurs comportements sur l’environnement et à adopter une position consciente vis-à-vis des déchets».

Et les petits semblent être de mieux en mieux informés. Selon la responsable pédagogique de la coopérative Olivia Henchoz, «le niveau de connaissance des enfants a beaucoup progressé sur les questions de tri et de recyclage ces dernières années et notre programme a évolué en conséquence».

Les ateliers sont financés par les «organismes de gestion des…