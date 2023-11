CYCLOCROSS. La quatrième manche de l’Omnium romand se tenait dimanche à Rennaz (VD). Le Sorensois Nicolas Bard s’est imposé dans la catégorie reine, alors que le Tourain Anthony Grand l’a imité en Masters 1. Chez les jeunes, l’épreuve vaudoise faisait office de championnats romands et cantonaux. Les Pringiens Charly et Aubin Favre ont respectivement remporté les deux titres en U11 et en U15. Nina Favre (Pringy, U13) et Nathan Dafflon (Broc, U17) ont été sacrés champions cantonaux.