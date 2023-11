En pétanque, «les titres en famille ont une certaine saveur»

Emilie Cléré et Sylviane Métairon vont participer au championnat du monde de triplette.

Fille et mère, les boulistes glânoises viseront le titre en Thaïlande dès ce vendredi.

Avant de partir, elles se sont livrées sur leur passion pour ce sport surtout psychologique.

SAMUEL BOVIGNY

PÉTANQUE. Il est fréquent dans le monde du sport de voir des enfants suivre les traces d’un parent dans la discipline qu’il pratique. Khephren et Marcus Thuram, devenus footballeurs professionnels comme leur paternel Lilian. Autre exemple plus régional: Slava et son fils Andrei Bykov pour le HC Fribourg-Gottéron. Avec Emilie Cléré et sa maman Sylviane Métairon, ce n’est pas tout à fait la même chose.

Dans ce duo de boulistes glânoises, l’inverse s’est produit. «J’ai commencé la pétanque via mon père, actif dans le…