Finale du slopestyle de Stubai annulée: Mathilde Gremaud l'emporte sans sauter

La finale du slopestyle de Stubai a été annulée vendredi matin à cause des conditions météorologiques. La fédération internationale avait bien tenté d’avancer l’épreuve d’une journée, mais cela n’a pas suffi. Victorieuse des qualifications de jeudi, Mathilde Gremaud signe ainsi sa deuxième victoire sur le circuit Coupe du monde de la saison. A Coire déjà, à la fin octobre, la Gruérienne l’avait emporté sur la seule base des qualifications après que la finale du Big Air grison avait été annulée.

Le podium est complété par la Française Tess Ledeux et la Néo-Zélandaise Ruby Star Andrews. Chez les hommes, le podium est nord-américain avec le Canadien Evan McEachran premier et les deux représentants des USA Mac Forehand et Alexander Hall derrière. Le Grison Andri Ragettli termine quatrième. PB