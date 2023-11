Fribourg: le Service de l'orientation professionnelle et de l'orientation des adultes change d'adresse

Mieux servir les adultes et les plus jeunes dans des conditions adéquates, telle a été la motivation du Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA) pour trouver un nouveau pied à terre en ville de Fribourg. En quittant la rue Saint-Pierre Canisius pour la route des Arsenaux 41, il estime que «les nouvelles surfaces se trouveront dans un emplacement central et offriront un environnement propice à nos prestations», explique-t-il dans un communiqué.

Dans le Sud fribourgeois, les locaux du Centre de Carrières, dont le logo a changé, n’ont pas bougé et se trouvent toujours à la rue de la Léchère 40, à Bulle. Patrick Biolley