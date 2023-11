Fribourg: une journée dédiée à la durabilité

Des experts du domaine de la durabilité se relaieront ce jeudi 16 novembre pour expliquer au public les enjeux et des pistes de réflexion autour de cette thématique. La manifestation aura lieu de 13 h à 18 h 30 à la salle communale Saint-Léonard, à Fribourg. Elle est organisée conjointement par le Bureau de la durabilité de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME) et la Fédération romande des consommateurs.

Après un mot de bienvenue prononcé par le directeur de la DIME Jean-François Steiert, le public sera invité à suivre une présentation introductive sur la notion même de la durabilité, relève la DIMe dans un communiqué. Il pourra ensuite assister à diverses conférences et réfléchir en groupe à des actions concrètes en…