Heureusement, personne ne se voile la face

Le FC Bulle a bouclé son année 2023 par un succès 3-2 contre Cham, samedi. Malgré une absence de fond de jeu et des transferts ratés, les Gruériens ont atteint leur objectif de points à Noël et sont provisoirement à neuf longueurs de la barre. Bilan sous le signe de la déception.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Le succès de samedi contre Cham ne sera pas l’arbre qui cache la forêt. Oui, le FC Bulle a battu 3-2 l’ex-cinquième de Promotion League après un second acte convaincant dans les intentions et dans la mentalité sur une pelouse infecte. Oui, ils sont actuellement treizièmes à neuf longueurs de la barre, contre huit l’an dernier. Mais à l’heure du bilan de cette première partie de championnat, le constat est limpide: les hommes de Cédric Strahm n’ont pas été bons et ont peu progressé.…