Inondations: la Police cantonale fribourgeoise fait le point

Mardi soir, la police cantonale fribourgeoise comptabilisait plus de 130 interventions sur le territoire en raison des fortes précipitations. Dans un communiqué diffusé ce mercredi après-midi, elle fait un point sur la situation. A commencer par les pompiers de la base de départ de Fribourg qui ont dû intervenir mardi vers 23 heures en Basse-Ville. La Sarine a connu «un épisode de grande crue d’une intensité rarement atteinte».

Au parking de l’ancienne patinoire, les intervenants sont parvenus à déplacer plusieurs véhicules «avant de devoir se retirer». La Sarine a finalement commencé sa décrue vers 4 heures du matin. Aux aurores, de nombreux habitants ont constaté que leurs caves étaient inondées. Les pompiers sont actuellement en train d’assécher les lieux touchés, tandis que la STEP des Neigles est étroitement surveillée,

La route entre Charmey et La Villette a pu rouvrir ce mercredi vers 7 heures. La Jogne a regagné son lit et les quelque 50 habitants évacués ont pu rejoindre leur logement. En Glâne, le tronçon Chavannes-les-Forts-Oron est toujours fermé et ne devrait pas rouvrir avant 18 heures.

La police se réjouit qu'aucun blessé n’est à déplorer. Elle rappelle cependant que de nouvelles pluies persistantes sont annoncées ces prochains jours et réitère son appel à la prudence:

Ne pas s’approcher des cours d’eau en crue

Ne pas rouler en voiture ou avec d’autres moyens de transport sur des routes inondées.

Eviter les caves et les garages souterrains

Elodie Fessler