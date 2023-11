Intempéries: évacuation de 50 personnes à Charmey

Les pluies abondantes ont fortement mobilisé les pompiers, la police et les services d’entretien fribourgeois mardi. Entre 7 h et 20 h, plus de 250 événements ont été signalés au Centre d’engagement et d’alarme de la police cantonale. Les interventions concernaient principalement des inondations de caves et de routes, indiquait mardi à 21 h la police cantonale par voie de communiqué. Un éboulement a également eu lieu à Rue.

A Charmey, la Jogne est sortie de son lit pour envahir la route cantonale menant à La Villette, à la hauteur du restaurant du Baron. Vers 20 h, les autorités communales, le responsable technique et la police fribourgeoise ont convenu de fermer le tronçon. Une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées de leurs habitations, situées dans ce secteur. Est aussi…