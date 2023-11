Intempéries: des routes fermées et de nombreuses interventions dans le canton de Fribourg

Les interventions se multiplient dans le canton à cause des fortes intempéries qui s'abattent depuis lundi sur la Suisse romande. Mardi matin pourtant, les Fribourgeois semblaient épargnés par ces événements météorologiques violents.

Contactée vers 16h, la Police cantonale a affirmé que 45 interventions étaient en cours dans le canton, principalement à cause d’inondations de caves.

Les routes ne sont pas non plus épargnées. Inondée, la route de Lussy à Châtel-Saint-Denis a dû être fermée, comme la route des Golards à Villarsel-le-Gibloux en direction d'Orsonnens. La route de Vuissens dans la Broye connaît le même sort à cause d’un risque de glissement de terrain. Parrallèlement, de nombreuses communes du canton appellent les automobilistes à la prudence.

Pour rappel, la population est…