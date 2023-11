Intempéries: encore une vingtaine d'interventions en cours dans le Sud du canton

Depuis mardi matin, le Bataillon Sud est à pied d’œuvre pour assurer plus de 130 interventions dans les districts de la Gruyère, de la Glâne et de la Veveyse à la suite des intempéries qui ont touché tout le pays. Son commandant Laurent Surchat a indiqué ce mercredi en fin de matinée que vingt événements étaient en toujours en cours. Il évoque de multiples propriétaires sinistrés. «Les services techniques et d'édilité communaux sont à pied d’œuvre. Il y a une excellente collaboration, également avec les partenaires feux bleus».

Mardi, le pic des interventions a eu lieu entre 18 h et 20 h. Principalement pour des crues inondant caves et chaussées. «Sur la soirée, 300 intervenants pompiers ont été mobilisés, issus de 13 compagnies alors que nous en comptons 14. Nous avons stoppé les…