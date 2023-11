Joseph Aeby: «nous avons une chance immense que personne n’ait été pris dans l’éboulement»

Si c’est bien l’ensemble du canton qui a souffert de pluies diluviennes mardi soir, la commune de Rue dans la Glâne a vécu une belle frayeur. Un éboulement a écrasé plusieurs véhicules vers 17h. Interview du syndic Joseph Aeby qui a dû travailler en urgence, manquant par la force des choses le petit apéritif prévu pour fêter la fusion de sa commune avec celles d’Auboranges, de Chapelle et d’Ecublens.

Joseph Aeby, quel est le bilan des dégâts à Rue ce mercredi matin?

Six voitures et un scooter sont quasiment hors d’usage. Nous avons une chance exceptionnelle que personne n’ait été pris dans l’éboulement. En dehors de cet incident, cinq à six caves ont été inondées. Nous avons pu dans la plupart des cas régler la situation en débouchant les grilles. Un talus a aussi glissé sur une route,…