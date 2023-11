La chanson du côté de la poésie

TREYVAUX. Elle a près de trente ans de carrière, une dizaine d’albums à son actif, des récompenses, des passages dans les salles et les festivals les plus prestigieux… mais elle reste peu connue du grand public. L’Arbanel, à Treyvaux, entend lutter contre cette injustice en invitant ce samedi la chanteuse française Véronique Pestel. En piano solo, elle présentera un Pest’of, autrement dit un parcours à travers ses anciennes et nouvelles chansons.

Si Véronique Pestel n’a pas la popularité qu’elle mérite, c’est sans doute en partie dû à son choix d’opter pour une chanson littéraire, exigeante et subtilement ciselée. Avec notamment un intérêt marqué pour Louis Aragon (son album Mon Aragon est sorti en 2021), elle a régulièrement mis en musique des poètes, de Tristan Corbière à Armen Lubin,…