La fête alpestre est sauvée pour 1,3 million de francs

Le projet de complexe sportif au Lac-Noir franchit enfin l’étape parlementaire. Le Grand Conseil fribourgeois a débloqué plus de 18 millions de francs à cet effet. Reste que les critiques ont été vives, malgré une large majorité à l’heure du vote final.

PHILIPPE HUWILER

GRAND CONSEIL. «C’est un monstre bricolage, comme on dit en bon français.» Selon Benoît Rey (cg-pcs, Fribourg), cette définition colle parfaitement au projet de construction d’une salle de sport triple et de rénovation des bâtiments existants au Campus Lac-Noir. Le Grand Conseil se penchait à nouveau ce vendredi sur le décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement complémentaire, après son renvoi en octobre dernier. Le but étant de trouver une solution pour le maintien de la fête alpestre audelà de 2026 (La Gruyère…