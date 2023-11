La HEIA-FR célèbre les 10 ans de ses instituts de recherche appliquée

En 2013 étaient fondés les différents instituts de recherche appliquée de la Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg (HEIA-FR). A savoir ChemTech, ENERGY, HumanTech, iCoSys, iRAP, iSIS, iTEC, iPrint, SeSi et TRANSFORM. Ces derniers ont contribué «de manière significative à l’avancement de la recherche et du développement» dans leurs domaines respectifs, explique la HEIA-FR dans un communiqué.

Une soirée sera donnée le 16 novembre dès 17 h en leur honneur et retracera le rôle qu'ils ont joué dans le développement économique de la région. L'occasion, également, de se tourner vers l'avenir en abordant les projets futurs des instituts. Au programme: véhicules autonomes, développement de procédés s'inscrivant dans une démarche durable et nouvelles solutions pour répondre aux…