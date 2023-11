La lenteur et ses vertiges

En artisan patient, Marcel Kanche cisèle des chansons d’une pureté et d’une intensité exceptionnelles. Cinq ans après Juillet 94, il sort demain son nouvel album, où il est question d’arbres et de glaise, de bruyères et de braise. De la vie, quoi.

ÉRIC BULLIARD

Au bout du fil, il commence par évoquer la rivière, à côté de chez lui, gonflée par les intempéries. Marcel Kanche vit dans un village des Deux-Sèvres, dans un ancien presbytère qu’il a retapé de ses mains. Loin de l’agitation, mais au cœur du monde, «dans l’aube et le purin», comme il le chante dans Je te suivrai. Auteur de Qui de nous deux pour M et de Divine Idylle pour Vanessa Paradis, ce proche d’Alain Bashung sort demain Un nid, nouvelle étape dans une discographie majeure. Où ses mots de poète, polis par les pierres et les…