Langueurs parfois monotones

MUSIQUE

Kurt Vile

BACK TO MOON BEACH

Verve Records

Kurt Vile est-il un petit génie trop méconnu de ce côté-ci de l’Atlantique ou un poseur un peu fainéant qui fait mine de s’en ficher éperdument? A l’écoute de son nouvel EP Back to Moon Beach – neuf titres pour 52 minutes, ce n’est quand même pas rien pour un EP – la question s’est étrangement posée dans les hautes sphères de la critique musicale. Coupons court à cette vaine controverse! Si Kurt Vile était un génie, ça se saurait et il publierait des chansons bien plus ambitieuses que ses agréables ritournelles qui fleurent bon l’Amérique postfolklorique. Et si l’ancien membre de The War on Drugs était un poseur, ça se saurait aussi. Même si son phrasé nonchalant et ses textes un brin bateau plaident parfois pour le soupçonner…