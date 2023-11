Le Centre de la prostate Fribourg maintient sa certification

La Centre de la prostate Fribourg (CPF) a annoncé ce mercredi avoir maintenu sa certification DKG, délivrée en 2017 par la Société allemande du cancer. Ce label atteste de la bonne qualité du travail de prise en charge et du suivi des patients atteints d’un cancer de la prostate. Depuis son ouverture en 2016, le centre en a accueilli plus de 1200. Ces derniers bénéficient «d’une prise en charge spécifique basée sur un colloque pluridisciplinaire et un suivi uro-oncologique et ce, de l’annonce du diagnostic d’un cancer de la prostate jusqu’à la fin des soins», relève un communiqué.

Cette année, près de 100 nouveaux patients ont déjà été pris en charge par le CPF. Ce dernier relève qu’un homme sur huit développe un cancer de la prostate au cours de sa vie, tandis que 200 nouveaux cas sont…