Le génie universel qui a fini au bûcher

De Giordano Bruno, on se souvient généralement de sa fin tragique: le philosophe, théologien et moine défroqué a été condamné au bûcher (et brûlé vif) à Rome, en 1600. Le spectacle Giordano, qui passe mercredi 29 et jeudi 30 novembre par Nuithonie, entend remettre en lumière son parcours et sa pensée, d’une sidérante modernité. Cet humaniste touche-à-tout refusait par exemple de voir dans la religion (catholique en l’occurrence) une source d’explication universelle. Il a remis en cause la virginité de Marie, le statut de Jésus fils de Dieu, la transsubstantiation… Féru d’astronomie (entre autres), il affirme, avant Galilée, que la Terre n’est pas au centre de l’univers et qu’il existe un nombre infini de soleils.

La pièce est le fruit d’une collaboration entre Cédric Dorier (jeu), Denis…