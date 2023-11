Médias: rapprochement entre les Freiburger Nachrichten et Frapp germanophone

Les canaux numériques des Freiburger Nachrichten et de Frapp alémanique devraient accoucher d’une plateforme commune courant 2024. Dans un communiqué de presse commun, Damien Piller, président de Mediaparc SA, et Daniel Schorro, président de Freiburger Nachrichten AG, présentent les contours de ce qui devrait devenir «une forme mixte de contenus gratuits et payants sur la base d’un modèle d’abonnement.» Le but étant de regrouper les deux acteurs germanophones du canton sous un seul et même toit.

«La région est trop petite pour accueillir deux acteurs différents. Il est temps de mettre en commun les compétences et les ressources disponibles de part et d’autre et d’unir ainsi les forces pour un produit convaincant», explique Daniel Schorro. Les deux parties vont analyser les détails du…