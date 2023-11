REMAUFENS

Marie-Thérèse Gabriel-Michel s’en est allée le 13 octobre à l’âge de 92 ans. Une cérémonie d’adieu a eu lieu le 17 octobre en l’église de Remaufens.

Fille de Louis et Marie, elle est la quatrième d’une fratrie de six enfants. Elle est née le 22 mai 1931 à Granges, en Veveyse. Elle y passa son enfance et effectua sa scolarité à l’école des filles du village. Elle aida très tôt ses parents à la ferme familiale.

C’est en 1952, au Comptoir de Lausanne, qu’elle fut remarquée par Riquet. Cette même année, il la revit au bal à Remaufens et une grande histoire d’amour commença. Le 24 septembre 1955 en l’église de Granges, elle épousa celui qu’elle aimait appeler l’homme des bois.

De cette union naîtra Gladys en 1958, puis Pierre-Alain en 1963. C’était une maman aimante et dévouée qui…