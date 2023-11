Mise à l’enquête publique du projet Valtraloc

BOSSONNENS. La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME) a mis hier à l’enquête publique un projet routier sur la commune de Bossonnens. Celui-ci s’inscrit dans le concept de valorisation de traversée de localité (Valtraloc). Il prévoit de réaménager le secteur se situant sur l’axe routier cantonal Attalens-Oron-Montet et dont le tronçon s’étend du passage à niveau TPF jusqu’à la route de Granges, indique la DIME dans un communiqué. Un trottoir plus large, la pose d’un revêtement phonoabsorbant, et une bande cyclable sont notamment prévus. Les travaux devraient commencer l’an prochain et se terminer au plus tôt en 2025.