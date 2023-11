Routiers, les forçats du bitume

FRANCE 2, MERCREDI, À 23 H 05

Bruno, Pierre, Annick et Valentin font partie des milliers d’hommes et de femmes qui sillonnent nuit et jour les routes de France et d’Europe, à bord de leur 44 tonnes. Face à l’essor fulgurant de l’e-commerce, le trafic de poids lourds a augmenté de 50%. Jamais le monde n’a été aussi dépendant des routiers. Indispensables, ils se sentent, pourtant, méprisés. Omniprésents sur les routes, ils se qualifient eux-mêmes d’invisibles. Que sait-on d’eux? Qui sont-ils? Ce documentaire leur donne la parole. Routiers de la mondialisation, variables d’ajustement du «flux tendu», fantassins du «just in time»: la transformation de leur profession raconte également l’évolution de la société. ■