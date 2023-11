Saint-Nicolas revient tout bientôt à Fribourg, avec un programme dense

C’est le moment que petits et grands attendent de pied ferme chaque année: Saint-Nicolas sera de retour dans les rues de Fribourg le week-end du 1er au 3 décembre. Avec, en point d’orgue, l’habituel cortège et le non moins attendu discours depuis le balcon de la cathédrale. L’évêque de Myre partira du collège Saint-Michel à 17h et prendra la parole à 18h. Ce jour-là, les transports publics seront offerts par la ville de Fribourg et l’Agglo en zone 10 et 11.

Spécialité cette année, un écran géant sera dressé sur la place de l’Hôtel-de-Ville pour suivre l’entier du cortège lors d’une émission spéciale de la RTS. Les plus frileux pourront donc suivre la fête sur la chaîne nationale ou sur les antennes régionales de La Télé, comme chaque année.

Mais les célébrations de la Saint-Nicolas ne…