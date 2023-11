Septante mesures pour la durabilité

ÉNERGIE. Les Transports publics fribourgeois (TPF) se veulent plus durables, à l’horizon 2030. Pour ce faire, ils ont établi une stratégie forte de «plus de 70 mesures», ont-ils communiqué hier. Il est tout d’abord question de climat et d’énergie: les TPF veulent «décarboner l’ensemble de leur flotte de bus de ligne à l’horizon 2033». Bus électriques, hydrogène vert ou «technologies similaires» sont ainsi envisagés.

Dès 2027, 2000 tonnes de CO2 devraient ainsi être «économisées» chaque année pour le trafic urbain. «Et plus de 9000 tonnes supplémentaires de CO2 par année pour le trafic régional à partir de 2033.» De plus, les TPF s’engagent à augmenter de 10% leur efficience énergétique et à multiplier par cinq leur production d’énergie de source renouvelable.

Côté mobilité, les TPF…