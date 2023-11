Soirée de soutien pour ENED

ÉBULLITION. Ce samedi (dès 19 h), Ebullition propose une soirée de concerts, en faveur de l’association ENED. Quatre groupes vont se succéder: Black Pocket, Noolkapooli Stone, Loriq et Division 4. Fondée en 2002 par Jaclyn Krieg, ENED (pour Entre nous et demain les enfants) vient en aide aux enfants des rues de Saint-Domingue. La Casa ENED offre à plus de 40 jeunes de 3 à 18 ans «un endroit pour grandir ensemble dans des conditions qui leur garantissent bien-être, éducation, santé et un futur». www.ebull.ch, www.ened.org. EB