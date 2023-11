Strahm: «Très déçu de la prestation du FC Bulle»

VALENTIN THIÉRY

Football.

Le FC Bulle a bouclé son premier tour de Promotion League 2023-2024 par un nul inespéré 2-2, vendredi soir contre Bavois. Monté après le thé, le défenseur gruérien Arthur Ndebele reprenait victorieusement de la tête, à la 91e, un centre d’un autre entrant, Dylan Tutonda. Les hommes de Cédric Strahm ont été bien payés, menés depuis la 34e et auteurs de leur «pire mi-temps de la saison», dixit l’entraîneur valaisan. A la 25e, Yanis Lahiouel avait inscrit son 7e but en championnat (meilleur buteur du club) pour répondre à l’ouverture du score de Ouhafsa (23e).

Cédric Strahm: «Avec un peu plus de réalisme côté vaudois, on peut s’incliner 1-3 ou 1-4. Heureusement, Killian Ropraz nous laisse dans le coup (n.d.l.r.: avec notamment quatre belles interventions entre la 46e et la 49e…). On a été tellement passifs défensivement. On s’en sort bien (…). Sur les goals, on se fait transpercer dans l’axe. On a manqué de rigueur, de discipline, tout le monde partait n’importe où. Je suis très déçu de la prestation. Encore une fois. Ça commence à faire beaucoup. Si on veut franchir des caps, on doit grandir."

«On ne peut pas continuer comme ça»

Cette 17e journée coïncidait avec la 200e apparition de Maxime Afonso pour le FC Bulle. Le capitaine a été célébré avant le match et après, par le club et le kop des supporters, banderoles et feux d’artifice à l’appui. Sur la pelouse, le latéral gauche a livré une bonne performance d’ensemble, surtout dans le premier acte durant lequel il a vu deux têtes repoussées à même la ligne par Ivanov. Sur le 2-2, c'est lui qui obtient le coup franc près du point de corner.

Maxime Afonso: «Je n’ai pas abordé cette rencontre différemment. Oui, il y avait un truc en plus avec le travail fait par notre responsable communication sur les réseaux et les banderoles des supporters. Mais je suis resté fidèle à moi-même à vouloir tout donner. (…) On ne peut pas se satisfaire de ce soir. On a perdu la bataille du milieu de terrain. Après la pause, le caractère a fait défaut. Pourtant, j’ai parlé dans le vestiaire, le coach aussi. Et quand je vois notre entame, je me demande si le message passe. Point de vue mentalité, on ne peut pas continuer comme ça.»

«Ça fait du bien»

La réception de Bavois a également permis à Noussayr Batbout de connaître enfin une titularisation pour Bulle, la première dans sa carrière depuis septembre 2022.

Noussayr Batbout: «Ça fait du bien. J’ai eu de bonnes sensations après deux mois de préparation intenses suite à ma grave blessure. Ma première période était positive. J’aurais pu marquer. J’ai encore des progrès à faire, mais je suis sur le bon chemin. Une titularisation plus tôt? D’excellents joueurs sont à mon poste, avec Dramane Sissoko et Yanis Lahiouel. Je me bats derrière pour des minutes. Ça fait un mois que je suis compétitif. L’avenir? Je me sens bien ici. Je suis fribourgeois, ça fait du bien d’être dans son canton. Je me focalise sur Bulle.»

En attendant les autres joutes du week-end, les Gruériens sont donc quatorzièmes à sept points de la barre à mi-championnat. Ils auront un dernier devoir le samedi 25 novembre à domicile contre Cham.

--------

Bouleyres: 312 spectateurs.

Arbitre: M. Drmic qui avertit Rochat (31e, jeu dur), Sumbula (64e, antijeu), Danner (90e, jeu dur) et Kadima (91e, jeu dur).

Buts: 23e Ouhafsa (0-1), 25e Lahiouel (1-1), 34e Ouhafsa (1-2), 91e Ndebele (2-2).

Coups de coin: 5-8 (2-2).

FC Bulle: Ropraz; Titebah (46e Ndebele), Kikanda, Sumbula, Afonso; Wenzi (76e Kasai), Bürgisser; Asllani (71e Delley), Lahiouel, Teixeira (58e Tutonda); Batbout (58e Tayey). Entraîneur: Cédric Strahm.

FC Bavois: Enrico; Diaz (64e Danner), Kadima, Ivanov, Sarr; Iseni, Opoku (76e Bega), Rochat; Alvarez, Ouhafsa (76e Dakouri), M. Misic (71e Begzadic). Entraîneur: Bekim Uka.

Notes: Bulle sans Borges (blessé), Sissoko (suspendu), Chamsoudinov, Dos Santos, Parisod, Cissé, Bueche ni Morard. (pas convoqués).