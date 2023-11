Sylvie Bonvin-Sansonnens doit se mettre en retrait du Conseil d'Etat pour raison de santé

La conseillère d’Etat Sylvie Bonvin Sansonnens doit se mettre en retrait de la vie publique. La Broyarde doit probablement faire face à un cancer, annonce un communiqué du Conseil d’Etat. Une maladie qui demande encore des investigations. La durée de son absence est estimée à environ trois mois.

Dans son communiqué, l’ensemble du Conseil d’Etat assure «de son entier soutien dans ce moment difficile. Il lui témoigne sa solidarité et lui présent ses meilleurs vœux de prompt rétablissement.» Durant son absence, et comme cela avait été convenu au début de la législature, c’est Didier Castella qui suppléera sa collègue avec l’aide du secrétariat de la direction de la formation et des affaires culturelles. Patrick Biolley