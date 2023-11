Un condensé de Modiano

LIVRES

Patrick Modiano

LA DANSEUSE

Gallimard, 112 pages

Il suffit d’un incipit parfait pour se retrouver avec délices dans cet univers à part: «Brune? Non. Plutôt châtain foncé avec des yeux noirs. Elle est la seule dont on pourrait retrouver des photos.» Pas de doute, nous sommes dans un roman de Patrick Modiano et il sera question de souvenirs et du flou qui les entoure, des rues de Paris, de personnages évanescents… Et, une fois de plus, sans que l’on comprenne bien pourquoi, la fascination opère et nous emporte dans cette prose exceptionnelle de pureté.

Le narrateur se souvient d’une danseuse, rencontrée il y a longtemps. «C’était la période la plus incertaine de ma vie. Je n’étais rien.» Autour d’elle et de son fils Pierre gravitent des gens plus ou moins louches. Nous ne saurons pas…