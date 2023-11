Un premier tour globalement décevant

FOOTBALL. Le FC Bulle a bouclé son premier tour de Promotion League par un nul tombé de nulle part vendredi soir contre Bavois (2-2). Voilà les Gruériens quatorzièmes à sept longueurs de la barre à mi-parcours avant de terminer l’année avec la venue de Cham, ce samedi (15 h). Une situation dont très peu se satisferont à Bouleyres. «J’avais fixé 20 points à Noël. On peut encore atteindre ce total. Mais on devait s’attendre à plus. On a laissé filer trop de matches», déplorait le coach bullois Cédric Strahm. «On peut largement faire mieux», complétait le capitaine Maxime Afonso.

Les Gruériens restent sur six rencontres sans victoire, avec un piètre bilan de 3 unités récoltées. Ils n’ont plus gagné depuis le 13 octobre au FC Zurich M21. «Souvent, l’équipe peut aller chercher plus. Mais ça…