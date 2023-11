Une exposition XXL de Lego débarque à Fribourg

Les mordus de Lego devraient converger vers la salle communale de Saint-Léonard, à Fribourg, les 25 et 26 novembre prochains. L’association Brick’s Team Suisse romande y organise la 2 édition de son exposition dédiée aux célèbres briques danoises. Quelque 35 exposants venant de Suisse et de l’étranger occuperont les 1300 m2 à disposition pour présenter leurs créations, indiquent les fondateurs de l’association Julien et Guillaume Pasquier dans un communiqué. Selon les deux frères gruériens, il s’agit de la plus grande exposition Lego de Suisse romande. Quelque 4000 personnes sont attendues durant deux jours.

L’une des pièces maîtresses de l’exposition, qui mesure 4 m sur 1,2 m, rendra hommage à l’univers d’Avatar. Elle a été réalisée par l’association, en collaboration avec le magasin…